В Башкирии бесследно исчезла 12-летняя Лидия Новикова

В Белебее пропала 12-летняя Лидия Новикова. Девочка ушла из дома накануне, 28 апреля, и с тех пор о ней нет никаких вестей.

Полицейские города и волонтеры прочесывают каждую улицу, заброшенный дом и лесополосу в поисках подростка. Девочка не выходит на связь с близкими уже больше суток.

Сообщается, что в последний раз девочку видели в школе одноклассники, однако они понятия не имеют, куда Лидия направилась после занятий.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые под каре, глаза зелено-голубые.

Была одета: бежевая куртка, черная толстовка с капюшоном, черные джинсы, бежевые кроссовки.