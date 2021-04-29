В Башкирии назвали дату последнего звонка

В Башкирии последний звонок для выпускников 9 и 11 классов прозвенит 22 мая, в субботу. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

В Минобразования рассказали, что в этом году торжество пройдет в привычном – оффлайн – режиме. Однако школы будут обязаны соблюсти правила, предписанные Роспотребнадзором. Так, мероприятие должно пройти на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции. Также все помещения должны проветриваться, в классах дети должны сидеть по одному, и естественно, в масках.