В Уфе появилась первая криптобиокабина для оформления загранпаспортов

В кабине заявитель сам сканирует российский паспорт, снимает отпечатки пальцев и фотографируется. Данные в зашифрованном виде передаются в МВД и проходят проверку, после чего поступают на фабрику Госзнака. Готовый документ доставляется в МФЦ. Заявителя уведомят о том, что паспорт готов.