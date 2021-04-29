В Уфе появилась первая криптобиокабина для оформления загранпаспортов

В уфимском офисе МФЦ на улице Новомостовой заработала криптобиокабина для оформления загранпаспорта на 10 лет. Она оснащена цифровой фотокамерой, системой бестеневого освещения и сканерами.

В кабине заявитель сам сканирует российский паспорт, снимает отпечатки пальцев и фотографируется. Данные в зашифрованном виде передаются в МВД и проходят проверку, после чего поступают на фабрику Госзнака. Готовый документ доставляется в МФЦ. Заявителя уведомят о том, что паспорт готов.

Очень удобно, все доступно и понятно. Думаю, это колоссально сэкономит время.

Валерий Хорьков

Всего в регионе установят 12 криптобиокабин. До конца года они появятся в офисах многофункциональных центров в Стерлитамаке, Белебее, Белорецке, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Сибае и Туймазах.

Преимущество данной кабины, что сейчас заявитель сможет самостоятельно оформить паспорт. Раньше необходимо было присутствие в МФЦ сотрудника МВД. Сейчас заявитель самостоятельно будет сдавать все свои биометрические данные, а наши сотрудники будут ему помогать.

Наталья Куприянова, директор МФЦ в Республике Башкортостан
Пенальти