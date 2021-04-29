В Уфе появилась первая криптобиокабина для оформления загранпаспортов

В уфимском офисе МФЦ на улице Новомостовой заработала криптобиокабина для оформления загранпаспорта на 10 лет. Она оснащена цифровой фотокамерой, системой бестеневого освещения и сканерами.
В кабине заявитель сам сканирует российский паспорт, снимает отпечатки пальцев и фотографируется. Данные в зашифрованном виде передаются в МВД и проходят проверку, после чего поступают на фабрику Госзнака. Готовый документ доставляется в МФЦ. Заявителя уведомят о том, что паспорт готов.
Всего в регионе установят 12 криптобиокабин. До конца года они появятся в офисах многофункциональных центров в Стерлитамаке, Белебее, Белорецке, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Сибае и Туймазах.