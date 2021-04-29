В Кармаскалинском районе обсудили реализацию программы «Семья»

В Кармаскалинском районе на учете нарколога с диагнозом хронический алкоголизм состоят 287 человек, 30 из которых – женщины. Эта информация прозвучала на конференции о вреде употребления алкоголя. Одним из способов решения этой проблемы стала реализация программы «Семья».

Она дает возможность лечить от алкоголизма за счет бюджета членов семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В прошлом году лечение прошли две женщины и один мужчина. На сегодняшний день еще одна женщина проходит реабилитацию.

Не стоит говорить о том, какой вред наносит употребление алкоголя и суррогатной продукции, тем более 2021-й объявлен Годом здоровья и активного долголетия.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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