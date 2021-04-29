В Кармаскалинском районе обсудили реализацию программы «Семья»

В Кармаскалинском районе на учете нарколога с диагнозом хронический алкоголизм состоят 287 человек, 30 из которых – женщины. Эта информация прозвучала на конференции о вреде употребления алкоголя. Одним из способов решения этой проблемы стала реализация программы «Семья».

Она дает возможность лечить от алкоголизма за счет бюджета членов семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В прошлом году лечение прошли две женщины и один мужчина. На сегодняшний день еще одна женщина проходит реабилитацию.