В Башкирии снимают фильм об Уфе в годы войны

В Бирске снимают кино про военное время в Уфе, В его создании участвуют эксперты в области игрового кино, чиновники, студенты, профессиональные и начинающие актеры.

Фильм «Уфа – город-герой труда» – проект журналиста Артёма Валиева. Картина снимается на грант Президента России. Идею создания фильма поддержал Глава Башкортостана. После съемок картина будет доступна в интернете. Показ планируется провести в кинотеатрах не только Уфы, но и других городов и районов республики.

Премьера фильма планируется 24 июня. Предполагается, что в сентябре фильм об Уфе военных лет «поедет» в Москву на кинофестиваль военно-патриотического кино им. Ланового, где состоится его федеральная премьера.