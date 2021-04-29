В Башкирии в реке найдено тело туриста, сплавлявшегося в одиночестве

В Башкирии погиб турист, который сплавлялся один на реке. О трагедии рассказал заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По его словам, смертельный случай произошел еще в прошлом году 1 мая. Тогда мужчина отправился сплавляться по реке на надувном каяке в полном одиночестве. Турист тем самым нарушил один из главных запретов. В какой-то момент из-за течения лодка перевернулась, и мужчина оказался в воде.
По словам Первова, туриста, возможно было бы спасти, если бы он заранее сообщил о своей вылазке. Из-за отсутствия информации спасатели не знали, где конкретно искать мужчину.
Лишь ниже по течению каяк увидели очевидцы и сообщили спасателям. Сотрудники экстренных служб обнаружили тело туриста только на следующий день.
Первый заместитель начальника МЧС по РБ Эдуард Идрисов напомнил, что для туристического путешествия жители региона должны пройти регистрацию в ведомстве не позднее чем за 10 дней до начала путешествия.