В Башкирии завершены поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 12-летней девочки

Поиски 12-летней Лидии Н. из Белебея завершены. Об этом сообщают волонтеры «Лизы Алерт».

Фото №1 - В Башкирии завершены поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 12-летней девочки

По словам поисковиков, девочка найдена живой и здоровой. Как удалось узнать корреспонденту bash.news, подросток все это время была у своей подруги. Девочка не догадывалась, что в городе идут масштабные поиски с привлечением волонтеров и полиции, пока она находится в безопасности. Неизвестно, почему Лидия не предупредила своих близких о том, что остается с ночевкой у подруги.

Напомним, девочка пропала накануне. Она ушла из дома и не вернулась. В последний раз ее видели одноклассники на занятия.

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