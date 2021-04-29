В Башкирии завершены поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 12-летней девочки

По словам поисковиков, девочка найдена живой и здоровой. Как удалось узнать корреспонденту bash.news, подросток все это время была у своей подруги. Девочка не догадывалась, что в городе идут масштабные поиски с привлечением волонтеров и полиции, пока она находится в безопасности. Неизвестно, почему Лидия не предупредила своих близких о том, что остается с ночевкой у подруги.