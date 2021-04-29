В Уфе прошел тренерский совет по лыжным гонкам

Федерация биатлона и лыжных гонок Башкортостана и Управление по физвоспитанию Минобра республики заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали сегодня в Уфе на тренерском совете по лыжным гонкам.
Между объединениями уже есть опыт взаимодействия: в минувшем сезоне они сообща организовывали мероприятия, в том числе состязания по лыжным гонкам в рамках школьной спартакиады.
Объединенная в нынешнем сезоне федерация «Биатлона и лыжных гонок» Башкортостана начала активно работать. Впервые за много лет в регионе докупили оборудование, в том числе ретраки, снегоходы, спортивный инвентарь. Выбраны шесть географических точек региона, где есть школы и хотя бы фундамент базы, в том числе Уфа, Белорецк, Ишимбай, Кумертау, Учалы.