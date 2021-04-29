В Уфе прошел тренерский совет по лыжным гонкам

Федерация биатлона и лыжных гонок Башкортостана и Управление по физвоспитанию Минобра республики заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали сегодня в Уфе на тренерском совете по лыжным гонкам.

Между объединениями уже есть опыт взаимодействия: в минувшем сезоне они сообща организовывали мероприятия, в том числе состязания по лыжным гонкам в рамках школьной спартакиады.

У нас есть информация по тренерскому составу, по инвентарю, вплоть до количества необходимого инвентаря в ДЮСШ. Им нужна эта информация, чтобы более точно и качественно взаимодействовать с тренерами на местах. Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан