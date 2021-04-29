В Уфе прошел мастер-класс Ларисы Долиной

В Башкирской филармонии прошел мастер-класс народной артистки России Ларисы Долиной. Певица поделилась секретами восстановления голоса после концертов, показала упражнения для связок вокалистам, которые исполнили их прямо на сцене.
Мероприятие прошло в рамках фестивальных дней акции «День героев России». Зрители смогли задать интересующие их вопросы о творчестве певицы. Одну из композиций она исполнила под аккомпанемент артиста филармонии.
Как отметила сама народная артистка, «отдельное внимание, помимо вокала, должно уделяться и работе над грамотностью речи. Красивый слог – внешность вокалиста».