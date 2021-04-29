В Башкирии 14-летняя девочка с друзьями ограбила несовершеннолетнюю

В Башкирии 14-летняя девочка будет отправлена в Центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей в Уфе на 30 суток. Такое наказание она понесет за нападение, которое она совершила со своими друзьями, на свою сверстницу.
Группа подростков ограбила школьницу, не обошлось и без рукоприкладства. Однако это не единственное правонарушение в багаже у девочки. По словам ее педагога, она ведет бродяжнический образ жизни, пьет и курит. Разъяснительные беседы в школе и дома пока не принесли успеха.
Также из-за частых прогулов на учебе и безобразного поведения девочки мать подростка привлекли к административной ответственности по факту ненадлежащего исполнения своих родительских прав.