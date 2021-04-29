В Башкирии 14-летняя девочка с друзьями ограбила несовершеннолетнюю

В Башкирии 14-летняя девочка будет отправлена в Центр временного содержания несовершеннолетних нарушителей в Уфе на 30 суток. Такое наказание она понесет за нападение, которое она совершила со своими друзьями, на свою сверстницу. 

Фото №1 - В Башкирии 14-летняя девочка с друзьями ограбила несовершеннолетнюю

Группа подростков ограбила школьницу, не обошлось и без рукоприкладства. Однако это не единственное правонарушение в багаже у девочки. По словам ее педагога, она ведет бродяжнический образ жизни, пьет и курит. Разъяснительные беседы в школе и дома пока не принесли успеха. 

Также из-за частых прогулов на учебе и безобразного поведения девочки мать подростка привлекли к административной ответственности по факту ненадлежащего исполнения своих родительских прав.

«Принимая во внимание, что несовершеннолетняя совершила тяжкое общественно опасное деяние, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по которому вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом по месту учебы характеризуется отрицательно, бродяжничает, не ночует дома, при этом мать у дочери авторитетом не пользуется, на ее поведение повлиять не может, суд пришел к выводу, что в целях предупреждения совершения несовершеннолетней повторных общественно опасных деяний, для защиты её жизни, здоровья заявление руководителя Отдела МВД России по Благовещенскому району следует удовлетворить»

пресс-служба суда
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