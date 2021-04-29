В Башкирии 14-летняя девочка с друзьями ограбила несовершеннолетнюю

«Принимая во внимание, что несовершеннолетняя совершила тяжкое общественно опасное деяние, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по которому вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом по месту учебы характеризуется отрицательно, бродяжничает, не ночует дома, при этом мать у дочери авторитетом не пользуется, на ее поведение повлиять не может, суд пришел к выводу, что в целях предупреждения совершения несовершеннолетней повторных общественно опасных деяний, для защиты её жизни, здоровья заявление руководителя Отдела МВД России по Благовещенскому району следует удовлетворить»

пресс-служба суда