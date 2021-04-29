В Башкирии рассказали о состоянии медвежонка, вышедшего за помощью к людям

Медвежонку, который вышел к людям, нашли новый дом. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на Минэкологии РБ. Правда, в ведомстве заявили, что будущее местонахождение косолапого пока остается в секрете.

Ветеринары, осмотревшие лесное животное, пришли к выводу, что медвежонку всего четыре месяца. Сейчас его кормят молоком, овощами и прочей растительной едой. Состояние лесного зверя оценивается как удовлетворительное.