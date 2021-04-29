В Башкирии женщина жестоко убила престарелую бабушку

В Башкирии осудили сиделку, которая убила беззащитную бабушку. Женщина получила 10 лет колонии.

Как установил суд, женщина перед смертью избила 83-летнюю пенсионерку. Жительница Дюртюлей встретила прибывшую полицию и заявила, что ее свекровь скончалась. Сначала правоохранительные органы не заподозрили ничего криминального, ведь бабушка была в преклонном возрасте, сильно болела да и видимых телесных повреждений первичный осмотр не выявил. Однако совсем другое заключение дала судебно-медицинская экспертиза: «Пенсионерка была задушена».

Оказалось, что в день трагедии невестка со свекровью поссорились. В ходе конфликта 51-летняя женщина избила тростью мать своего мужа, а затем задушила ее. Правоохранительные органы решил вызвать супруг осужденной, который заподозрил неладное: его мать не брала телефон, а жена все время отвечала, что пенсионерка спит.