Глава Росприроднадзора пригласила детей Башкирии принять участие в эко-премии

Очень много будет всяких разных ценных призов, гаджетов. Все, что так дорого подрастающему поколению сейчас, что им интересно. Это программа в «Тиктоке», это танцы, это рисунок для самых маленьких, это любые экологические направленности. Поэтому я приглашаю вас всех официально – приходите с родителями, со школами, с кружками. У нас очень честный, красивый конкурс, направленный на то, что мы показываем, что экология дело каждого.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования