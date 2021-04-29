Глава Росприроднадзора пригласила детей Башкирии принять участие в эко-премии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пригласила детей Башкортостана принять участие в Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Об этом она заявила в Салавате во время общения с воспитанниками местного экологического кружка.
Премия организована для детей и подростков от 7 до 16 лет. Жюри выберет самые интересные, нестандартные идеи по сохранению окружающей среды. Участникам предложено 12 номинаций. Нужно подать заявку на сайте премии до 1 октября 2021 года. Торжественное награждение победителей и лауреатов премии состоится в Москве 25 ноября. Победители примут участие в экологической смене Всероссийского детского центра «Орлёнок».