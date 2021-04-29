Глава Росприроднадзора пригласила детей Башкирии принять участие в эко-премии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пригласила детей Башкортостана принять участие в Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Об этом она заявила в Салавате во время общения с воспитанниками местного экологического кружка.

 Премия организована для детей и подростков от 7 до 16 лет. Жюри выберет самые интересные, нестандартные идеи по сохранению окружающей среды. Участникам предложено 12 номинаций. Нужно подать заявку на сайте премии до 1 октября 2021 года. Торжественное награждение победителей и лауреатов премии состоится в Москве 25 ноября. Победители примут участие в экологической смене Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Очень много будет всяких разных ценных призов, гаджетов. Все, что так дорого подрастающему поколению сейчас, что им интересно. Это программа в «Тиктоке», это танцы, это рисунок для самых маленьких, это любые экологические направленности. Поэтому я приглашаю вас всех официально – приходите с родителями, со школами, с кружками. У нас очень честный, красивый конкурс, направленный на то, что мы показываем, что экология дело каждого.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
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