В Уфе форум «Территория роста – Смарт-Тау 5.0» объединил около 200 участников

Я не думаю, что они для себя здесь что-то новое узнают. Я думаю, что главное – это возможность познакомиться друг с другом и ощутить себя частью республики. Потому что нам нужны изменения, а эти изменения могут сделать только думающие люди. Поэтому, конечно, надо бороться за думающих людей, за их интеллект, за мозги, если хотите. Поэтому мы, команда Радия Фаритовича Хабирова, и занимаемся тем, чтобы у нас преобразовались университеты, преобразовывались школы.

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан