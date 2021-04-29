В Уфе форум «Территория роста – Смарт-Тау 5.0» объединил около 200 участников

Около 200 участников объединил форум «Территория роста – Смарт-Тау 5.0» в Уфе. Он проходит в Центре спортивной подготовки Башкортостана имени Римы Баталовой. Федеральные и региональные эксперты проводят обучение социальному проектированию.
В этом году два крупных молодежных форума проходят под общим брендом «Инсайт успеха» и посвящены году науки и технологий и 60-летию первого полета человека в космос. Юбилейный форум «Смарт-Тау» принимает студентов и трудящуюся молодёжь от 18 до 30 лет, а площадка «Территория роста» – школьников от 14 до 17 лет.
Напомним, в 2019 году авторы лучших проектов получили региональную поддержку, а затем выиграли гранты на федеральных форумах на 15 млн рублей, а в 2020 году – на 15 млн 300 тысяч рублей.