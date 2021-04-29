В Башкирии выбрали лучшего зоотехника-селекционера

Специалисты показали свое мастерство в трех видах соревнований. Участники продемонстрировали теоретические знания в формате вопрос-ответ, умение работать в программе «Селекс» и практические навыки на корове.

Специалисты осмотрели животное визуально: рост, изогнутость спины, недостатки копыт – любой из этих параметров даст информацию специалисту о продуктивности парнокопытного. В конкурсе приняли участие 25 селекционеров со всей республики – победители районного этапа соревнований. К 2024 году производство товарного молока должно вырасти до 1,2 млн тонн, мяса – до 500 тысяч тонн. Основная роль в этой задаче отводится хорошим специалистам, отметил министр сельского хозяйства.