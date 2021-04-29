В Башкирии зафиксировали повышение цен на некоторые продукты

В Башкирии резко подорожали огурцы на овощных прилавках. За неделю рост цен составил 5,4%. Теперь за килограмм свежих огурцов придется отдать 122 рубля.
Башстат также сообщает, что существенно подорожали в магазинах гречневая крупа, помидоры, морковь, макароны, черный чай и молоко. В среднем рост стоимости составил 0,1 – 3,6%. Также выросли в цене колбасы, детское питание и яйца. Спрос на последние поднялся в связи с предстоящей Пасхой.
Зато подешевело печенье. Цена на него снизилась на 2,3% и теперь составляет 136 рублей за кило.
Меньше, но также потеряли в цене мука, рис, хлеб, пастеризованное молоко, вермишель, фруктово-ягодные консервы для детского питания, жирный творог, куры, пшено, свежая капуста, маргарин, картофель, сыры и карамель. За неделю они подешевели на 0,1-1,9 процента.