В Башкирии зафиксировали повышение цен на некоторые продукты

В Башкирии резко подорожали огурцы на овощных прилавках. За неделю рост цен составил 5,4%. Теперь за килограмм свежих огурцов придется отдать 122 рубля.

Башстат также сообщает, что существенно подорожали в магазинах гречневая крупа, помидоры, морковь, макароны, черный чай и молоко. В среднем рост стоимости составил 0,1 – 3,6%. Также выросли в цене колбасы, детское питание и яйца. Спрос на последние поднялся в связи с предстоящей Пасхой.

Зато подешевело печенье. Цена на него снизилась на 2,3% и теперь составляет 136 рублей за кило.