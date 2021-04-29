В Башкирии стая собак загнала детей на дерево

В Башкирии бродячие собаки напали на детей в Бирском районе. Инцидент произошел 28 апреля. От страха дети забрались на дерево.
Прокуратура приняла меры по факту нападения бездомных собак на детей в Бирском районе. Установлено, что днем 28 апреля четверо второклассников, испугавшись разъяренных животных, забрались на дерево. Спуститься им помог проходящий мимо педагог, который отогнал собак.
В связи с ненадлежащей организации отлова животных межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства. В ходе проверки спецорганизация отловила в городе 18 собак и доставила их в приют временного содержания для стерилизации, биркования и прививания. Межрайонный прокурор также потребовал привлечь должностное виновное лицо администрации к ответственности.