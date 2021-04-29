В Башкирии стая собак загнала детей на дерево

В связи с ненадлежащей организации отлова животных межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства. В ходе проверки спецорганизация отловила в городе 18 собак и доставила их в приют временного содержания для стерилизации, биркования и прививания. Межрайонный прокурор также потребовал привлечь должностное виновное лицо администрации к ответственности.