Башкирия продлит длинные майские праздники еще на день

В Башкирии 13 мая объявлен выходным днем. Республика будет праздновать Ураза-Байрам. Таким образом, жители республики отдохнут дополнительно еще один день, а рабочая неделя продлится всего три дня: 11, 12 и 14 мая. 

Фото №1 - Башкирия продлит длинные майские праздники еще на день

Отметим, что в мае в Башкирии будет всего 17 дней выходных. Это объявленные президентом России Владимиром Путиным майские каникулы с 1 по 10 мая, мусульманский праздник 13 мая и обычные суббота и воскресенье. 

Напомним, выходные в мае было предложено продлить в целях предупреждения распространения коронавируса. Власти отметили, что речи о новом локдауне на майские праздники не идет.

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