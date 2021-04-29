Башкирия продлит длинные майские праздники еще на день

В Башкирии 13 мая объявлен выходным днем. Республика будет праздновать Ураза-Байрам. Таким образом, жители республики отдохнут дополнительно еще один день, а рабочая неделя продлится всего три дня: 11, 12 и 14 мая.

Отметим, что в мае в Башкирии будет всего 17 дней выходных. Это объявленные президентом России Владимиром Путиным майские каникулы с 1 по 10 мая, мусульманский праздник 13 мая и обычные суббота и воскресенье.