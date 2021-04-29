В Башкирии пасынок и его друг три часа избивали отчима: мужчина умер

Кровавая семейная драма произошла в Сибае. Молодые люди 20 и 19 лет до смерти забили 40-летнего мужчину. О трагедии рассказали в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что 20-летний молодой человек с другом пришли к нему домой, где их встретил отчим первого. Все трое мужчин были изрядно пьяны. Между пасынком и некровным отцом начался словесный конфликт, который перешел в избиение последнего. Мужчину молодые люди били на протяжении трех часов.

Все это время дома была мать 20-летнего парня и его 11-летняя сестренка, которые спрятались в комнате после того, как не смогли разнять дерущихся. В какой-то момент девочка вышла из комнаты и подошла к мужчине, истекающему кровью. Школьница увидела, что отчим в тяжелом состоянии и вызвала «скорую» и полицейских.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали мужчину, однако через час он умер на больничной койке в результате травм.