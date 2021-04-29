В Уфе благодаря системе «Инцидент» за сутки провели ямочный ремонт во дворе

22 апреля жители оставили комментарий по постом у Радия Хабирова с просьбой отремонтировать участок дороги между домами 25 и 23 по улице проспект Октября. Мы в системе «Инцидент-менеджмент» приняли это соглашение и передали службе по благоустройству района. Служба по благоустройству выехала и отремонтировала. Причем очень быстро – на следующий день. И также после ремонта мы отправили заявителю ответ под постом у главы республики.

Кристина Идрисова, сотрудник сектора по обеспечению реализации приоритетных программ УЖКХ и строительства администрации Советского района г. Уфы