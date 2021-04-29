В Уфе благодаря системе «Инцидент» за сутки провели ямочный ремонт во дворе

Раньше по этой дороге было трудно ездить
из-за большого количества ям. Страдали не только автомобили, но и колеса
водителей. Постоянный ремонт дисков и шин обходился водителям в копеечку.
Стоимость правки стальных дисков составляет несколько сотен рублей, а в случае
с легкосплавными счет идет на тысячи.
При этом фирменный колесный диск может стоить
от 10 до 20 тыс. рублей. Из-за таких трат счет и нервная система Вадима
Васильева страдали, говорит мужчина. Поэтому он поменял средство передвижения.
Ну вот кому удобно по ямам ездить? Я только для этой
дороги купил полноприводный автомобиль высокий.Вадим Васильев
Проезд между 23-м и 25-м домом по проспекту
Октября был не самым безопасным местом не только для водителей, но и для
пешеходов.
Я вот с моими больными ногами иду, как черепашка, лишь бы
не упасть. У нас вообще двор хороший. Но вот этот проезд они почему-то не
ремонтировали, но сейчас вот созрели.Алевтина Федоровна
Чтобы разрешить постоянные проблемы граждан,
жители домов разместили под постом у Радия Хабирова просьбу об устранении ям на
выезде из двора. Их просьба о помощи не осталась без внимания.
22 апреля жители оставили комментарий по постом у Радия
Хабирова с просьбой отремонтировать участок дороги между домами 25 и 23 по улице
проспект Октября. Мы в системе «Инцидент-менеджмент» приняли это соглашение и
передали службе по благоустройству района. Служба по благоустройству выехала и
отремонтировала. Причем очень быстро – на следующий день. И также после ремонта
мы отправили заявителю ответ под постом у главы республики.Кристина Идрисова, сотрудник сектора по обеспечению реализации приоритетных программ УЖКХ и строительства администрации Советского района г. Уфы
За сутки коммунальные службы Советского района
устранили ямы, срезали верхний слой асфальта и произвели ремонт большими
картами.
Мы оперативно приехали на место, осмотрели и принялись к
работе. То есть 22 числа мы приступили и 23 мы сделали все. На участке было
очень много ям, и было принято решение отремонтировать именно картой, потому
что обойтись ямочным ремонтом было бы не целесообразно.Ильдус Зарипов, директор МБУ «Служба по благоустройству Советского района» г. Уфы
Теперь жители могут спокойно ездить, не беспокоясь за
свои автомобили. В весенний период таких обращений особенно много, и система «Инцидент-менеджмент»
помогает решить вопросы жителей также и по состоянию дорог.Ильяс Сагитов, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях
Сейчас во всех районах столицы ведется ремонт
дорог, латаются дыры на придомовых территориях. Система «Инцидент-менеджмент» в
2020 году зарегистрировала 757 обращений на тему ямочного ремонта. И их поток
не уменьшается.