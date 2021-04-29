Глава Росприроднадзора заявила о необходимости полной рекультивации «Уфахимпрома»

Такие объекты стоять не должны, они, конечно, должны быть рекультивированы. Здесь на государстве значительная часть нагрузки. Наша задача – чтобы такие объекты не плодились и государство за них не платило. То, что мы видим сейчас, надо убирать в любом случае.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования