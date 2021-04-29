Глава Росприроднадзора заявила о необходимости полной рекультивации «Уфахимпрома»

142 гектара загрязненной территории. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова посетила сегодня бывшие производственные площадки «Уфахимпрома» – предприятия, которое весной 1990 года стало причиной серьезной экологической проблемы. В результате попадания фенола в реку Шугуровка, были отравлены источники питьевой воды.

На сегодняшний день на территории завода до сих остается известковый шлам, образованный в результате нейтрализации кислотосодержащих сточных вод. В 2004 году при консервации технологических производств не был решен вопрос защиты окружающей среды от воздействия накопленных промотходов. А в 2010 году предприятие признали банкротом.

Такие объекты стоять не должны, они, конечно, должны быть рекультивированы. Здесь на государстве значительная часть нагрузки. Наша задача – чтобы такие объекты не плодились и государство за них не платило. То, что мы видим сейчас, надо убирать в любом случае.

Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Фото №1 - Глава Росприроднадзора заявила о необходимости полной рекультивации «Уфахимпрома»

Требуется колоссальная сумма, регион не в силах нести такое финансовое бремя, поэтому надеемся, что федеральный центр выделит в ближайшие годы средства для полной рекультивации этой площадки.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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