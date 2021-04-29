Глава Росприроднадзора заявила о необходимости полной рекультивации «Уфахимпрома»

142 гектара загрязненной территории. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова посетила сегодня бывшие производственные площадки «Уфахимпрома» – предприятия, которое весной 1990 года стало причиной серьезной экологической проблемы. В результате попадания фенола в реку Шугуровка, были отравлены источники питьевой воды.
На сегодняшний день на территории завода до сих остается известковый шлам, образованный в результате нейтрализации кислотосодержащих сточных вод. В 2004 году при консервации технологических производств не был решен вопрос защиты окружающей среды от воздействия накопленных промотходов. А в 2010 году предприятие признали банкротом.