Жители Башкирии пожаловались главе Росприроднадзора на многолетнюю пыль от карьера

Глава Росприроднадзора пригрозила уголовной ответственностью руководству Сангалыкского диоритового карьера. Светлана Радионова прибыла с рабочим визитом в Учалинский район. Причина – многолетние нарушения экологических норм. Жители ближайших деревень неоднократно жаловались на промышленную пыль. Об этом они рассказали федеральному чиновнику.
Жители деревни Мансурово пришли на встречу с руководителем Росприроднадзора пешком. Населенный пункт находится от Сангалыкского диоритового карьера в шаговой доступности. И промышленная пыль от предприятия, которое работает практически в круглосуточном режиме, накрывает село уже не первый год.
В начале апреля по решению суда деятельность Сангалыкского диоритового карьера была приостановлена на 10 дней. На сходе граждан местные жители отметили, что их регулярно накрывало производственной пылью, и связывали это с нарушениями при разработке карьера, где добывают строительный камень. При этом сельчане не требуют закрытия предприятия, а всего лишь просят провести модернизацию производства, чтобы они могли дышать полной грудью и ходить по зелёной траве, а не по серым, покрытым пылью растениям.
То, чего жители добивались годами, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова донесла до топ-менеджеров компании за одну встречу. Предприятие добывает строительный камень уже 10 лет, реализуя его по всей России. История, когда, получая прибыль, сотрудники карьера не особо беспокоились об экологии, закончилась.
Экологические проблемы продолжили обсуждать на градообразующем предприятии Учалинский ГОК, он же основной загрязнитель воздуха. Ежегодно в атмосферу завод выбрасывает порядка двух с половиной тысяч тонн вредных веществ. Также недостаточно очищенные сточные воды комбинат сбрасывает в реку Бюйды. Светлана Радионова потребовала устранить недочёты. Обсудили за круглым столом и последствия горения Сибайского карьера. Ситуация до сих пор находится в поле зрения Росприроднадзора.
Чтобы будущие управленцы бережно относились к природе и видели в ней не только источник заработка, воспитывать любовь к окружающей среде нужно с детства, считает Светлана Радионова. В завершении рабочего визита она пригласила школьников к участию во Всероссийском конкурсе «Экология – дело каждого». 50 самых активных участников этим летом отправятся в детский лагерь «Артек» на профильную, экологическую смену.