Жители Башкирии пожаловались главе Росприроднадзора на многолетнюю пыль от карьера

Глава Росприроднадзора пригрозила уголовной ответственностью руководству Сангалыкского диоритового карьера. Светлана Радионова прибыла с рабочим визитом в Учалинский район. Причина – многолетние нарушения экологических норм. Жители ближайших деревень неоднократно жаловались на промышленную пыль. Об этом они рассказали федеральному чиновнику.

Жители деревни Мансурово пришли на встречу с руководителем Росприроднадзора пешком. Населенный пункт находится от Сангалыкского диоритового карьера в шаговой доступности. И промышленная пыль от предприятия, которое работает практически в круглосуточном режиме, накрывает село уже не первый год.

В начале апреля по решению суда деятельность Сангалыкского диоритового карьера была приостановлена на 10 дней. На сходе граждан местные жители отметили, что их регулярно накрывало производственной пылью, и связывали это с нарушениями при разработке карьера, где добывают строительный камень. При этом сельчане не требуют закрытия предприятия, а всего лишь просят провести модернизацию производства, чтобы они могли дышать полной грудью и ходить по зелёной траве, а не по серым, покрытым пылью растениям.

Пыль тут постоянно. Мы хотим, чтобы и завод работал, но чтобы пыли не было. Альфира Кунакова, жительница д. Мансурово

То, чего жители добивались годами, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова донесла до топ-менеджеров компании за одну встречу. Предприятие добывает строительный камень уже 10 лет, реализуя его по всей России. История, когда, получая прибыль, сотрудники карьера не особо беспокоились об экологии, закончилась.

Надо ввести уголовную ответственность! Так не доходит, ни до кого достучаться невозможно. Надо, чтоб сел в тюрьму – из тюрьмы виднее. Вы тут 10 лет работаете и ничего не предпринимаете. Я за каждым буду следить. Я не уйду. Я с него кожу сдеру и с вас. Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Мы доделаем то, что обещали людям. Мы с ними встречались. Мы будем соблюдать закон. Сергей Глебов, вице-президент по экономике и финансам АО «Национальная нерудная компания»

Экологические проблемы продолжили обсуждать на градообразующем предприятии Учалинский ГОК, он же основной загрязнитель воздуха. Ежегодно в атмосферу завод выбрасывает порядка двух с половиной тысяч тонн вредных веществ. Также недостаточно очищенные сточные воды комбинат сбрасывает в реку Бюйды. Светлана Радионова потребовала устранить недочёты. Обсудили за круглым столом и последствия горения Сибайского карьера. Ситуация до сих пор находится в поле зрения Росприроднадзора.

Сибайский карьер с 2019 года находится у нас на контроле, я ежемесячно получают справки от компании, какие работы проведены. Сейчас мы обсудили, какие еще здесь есть проблемы и сложности. Один из очагов вызывает опасения специалистов. Горения нет, но этому участку нужно уделить особое внимание. Светлана Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Мы сами были заинтересованы в том, чтобы Светлана Геннадьевна сюда со своей командой приехала. За два дня нам удалось размять большинство наболевших экологических проблем. Определили точки решения, определили, в каких программах нам нужно участвовать, где нам нужно доработать. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан