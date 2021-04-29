В Башкирии «Турбаслинские бройлеры» строят собственные очистные сооружения

В Благовещенском районе уменьшится загрузка очистных сооружений. Сейчас предприятие «Турбаслинские бройлеры» использует около 20% мощностей города. На территории строится собственный объект для очистки стоков производства. Первую очередь планируют сдать в этом году.
Производительность операторов измеряется не килограммами и даже не центнерами. КПД Екатерины Ейник – минимум тонна упакованных куриных крыльев в смену. По 8 в каждой упаковке.
Комплекс перерабатывает ежедневно до 200 тонн мяса птицы. Спрос на так называемый распил – это отдельно крылья, бёдра и грудки. Доля рынка в республике – около 65 %. Объёмы планируют увеличивать. Однако с ростом производства больше станет отходов и стоков, негативное воздействие на окружающую среду. Задачу с такими данными решают: строят собственные очистные сооружения.
Пока предприятие пользуется очистными сооружениями города. Производство использует около 20% от мощности.
С вводом в эксплуатацию собственных очистных сооружений на предприятии рассчитывают, что уменьшится плата за негативное воздействие на окружающую среду и на централизованную систему водоотведения города. После введения второй очереди очистных сооружений, по словам специалистов, переработанные стоки можно будет использовать даже для бытовых нужд.