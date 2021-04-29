В Башкирии «Турбаслинские бройлеры» строят собственные очистные сооружения

В Благовещенском районе уменьшится загрузка очистных сооружений. Сейчас предприятие «Турбаслинские бройлеры» использует около 20% мощностей города. На территории строится собственный объект для очистки стоков производства. Первую очередь планируют сдать в этом году.

Производительность операторов измеряется не килограммами и даже не центнерами. КПД Екатерины Ейник – минимум тонна упакованных куриных крыльев в смену. По 8 в каждой упаковке.

Комплекс перерабатывает ежедневно до 200 тонн мяса птицы. Спрос на так называемый распил – это отдельно крылья, бёдра и грудки. Доля рынка в республике – около 65 %. Объёмы планируют увеличивать. Однако с ростом производства больше станет отходов и стоков, негативное воздействие на окружающую среду. Задачу с такими данными решают: строят собственные очистные сооружения.

У нас время от времени было превышение концентрации вредных веществ, которые для нас очищал горводоканал Благовещенска. Так бесконечно продолжаться не могло, поэтому мы приняли решение о модернизации в части строительства очистных сооружений. Александр Пак, генеральный директор «Управляющей компании Траст птицеводческие активы»

Пока предприятие пользуется очистными сооружениями города. Производство использует около 20% от мощности.