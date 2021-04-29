Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Диктант Победы»

Почти две сотни площадок по всей республике собрали тысячи желающих проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны и отдать дань памяти воинам, сражавшимся на фронте и тылу. О самом необычном месте написания «Диктанта Победы» и о том, какие вопросы были в этом году.

По его наличию на столах можно вычислить тех, кто после диктанта сразу отправится обратно в тоннель. Проходчики, горнорабочие, энергетики. За парты они в последней раз садились не в спецовках и касках, а в школьной форме. «Диктант Победы» пишут во время перерыва.

Под звуки работающей техники и взгляды коллег, заканчивающих смену, они слушают инструктаж – не техники безопасности, а по заполнению бланков. Которые, кстати, так и норовят улететь со стола. Инициаторами написания «Диктанта Победы» возле Восточного выезда стало поисковое движение России. Они вернули домой уже не одного героя. Только этой весной были обнаружены останки сорока красноармейцев. Восточный выезд был выбран одной из площадок акции как самая масштабная стройка в республике.

Кроме того, подали идею, что тут землю копают, и мы землю копаем, есть что-то общее. В аудитории волнительно, есть ассоциации с экзаменом. А тут более теплая обстановка. Елена Вязовцева, командир поискового отряда «Обелиск» г. Уфы

Тест состоит из 25 вопросов, 20 из них – на федеральные темы и 5 – региональные. Вставить слова, пропущенные в воспоминаниях военачальников, узнать героев на фотографии или угадать событие по стихотворению.

Свои знания истории уже традиционно проверяют и в Госсобрании республики. Помимо депутатов, «Диктант Победы» писали и юнармейцы.

Ясно, что у каждого разный уровень подготовленности. Я уверен, что далеко не все смогут правильно дать ответы, но здесь двойка не ставится. Я думаю, незнание того или иного события станет стимулом, чтобы углубиться в историю. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан