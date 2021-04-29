Футболисты «Уфы» подарили форму юным игрокам с синдромом Дауна

Победа не осталась незамеченной. Футбольный клуб «Уфа» решил поощрить своих коллег – ребят из команды, составленной из детей с синдромом Дауна. Недавно они с победой вернулись с всероссийской специальной олимпиады в Санкт-Петербурге. Футбольный клуб «Уфа» решил исполнить одно из заветных желаний своих особенных болельщиков.
На прошлой неделе победители всероссийской специальной олимпиады уже приходили на тренировку «Уфы». Но новый визит абсолютно точно станет особенным. Потому что на этот раз команду ребят с синдромом Дауна ждал сюрприз.
И вот мечта наконец сбылась. Ребята не просто получили желанную футбольную форму. Ее вручили перед тренировкой профессиональные игроки. Каждого из чемпионов поименно вызывали на поле «Нефтяника».
Поздравления и подарки получили не только дети. Футболистам вручили сделанные своими руками георгиевские ленточки. Ребята из команды занимаются в мастерской для особенных детей. Там они делают разные сувениры.
В мае башкирская команда поедет в Сочи, где будет происходит отбор в сборную России. Теперь уфимцы собираются там выступить не только успешно, но с новой формой еще и красиво.