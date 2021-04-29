Футболисты «Уфы» подарили форму юным игрокам с синдромом Дауна

Победа не осталась незамеченной. Футбольный клуб «Уфа» решил поощрить своих коллег – ребят из команды, составленной из детей с синдромом Дауна. Недавно они с победой вернулись с всероссийской специальной олимпиады в Санкт-Петербурге. Футбольный клуб «Уфа» решил исполнить одно из заветных желаний своих особенных болельщиков.

На прошлой неделе победители всероссийской специальной олимпиады уже приходили на тренировку «Уфы». Но новый визит абсолютно точно станет особенным. Потому что на этот раз команду ребят с синдромом Дауна ждал сюрприз.

Когда мы приходили сюда на игру, они видели ребят из других футбольных команд, что они все в фиолетовой красивой форме. И они говорили: «Я такую хочу, я такую хочу». Эльвира Вакилова, руководитель спортивных проектов РОО «Содействие», мама игрока

И вот мечта наконец сбылась. Ребята не просто получили желанную футбольную форму. Ее вручили перед тренировкой профессиональные игроки. Каждого из чемпионов поименно вызывали на поле «Нефтяника».

Солнечные дети, как их называют. Они молодцы, выиграли большой турнир. Сегодня мы хотим их поздравить. Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»

Поздравления и подарки получили не только дети. Футболистам вручили сделанные своими руками георгиевские ленточки. Ребята из команды занимаются в мастерской для особенных детей. Там они делают разные сувениры.

Я думаю, для детей сегодня важный день. Я думаю, это хорошо показывает, что «Уфа» – это семейный клуб. Мы заботимся о наших болельщиках. Сегодня для детей важное событие, и нас они заставляют улыбаться. Мориц Бауэр, защитник ФК «Уфа»