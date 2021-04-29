В Уфе прошло городское первенство по легкой атлетике

По регламенту соревнования были открытыми, поэтому на турнир приехали спортсмены со всего Башкортостана, а также из соседних регионов. Всего выступили около 500 легкоатлетов. Они соревновались в беговых дисциплинах.

На легкоатлетическом ядре в центре спортивной подготовки все в движении. Причина одна – не самая теплая погода. Многие в тёплой одежде, а перед стартом появилась еще одна процедура – снятие курток и тяжелых тренировочных костюмов. Но это не мешает спортсменам, все соскучились по соревнованиям.

Погода, конечно, внесла свои коррективы, на финише ветер помог, а на старте не очень. Валерия Сафина, серебряный призер первенства Уфы по легкой атлетике

Первенство Уфы – открытие сезона для башкирских легкоатлетов. Многие спортсмены пока не в лучших кондициях, так как тренироваться зимой по сути негде. Динар Гильманов пробегал ежедневные кроссы по 6-10 километров. Возможно, именно эти занятия позволили ему стать первым среди мужчин на дистанции 400 метров.

В сезоне буду бегать 800 метров в основном, но сегодня проверил себя на 400, и тренеры посмотрели на меня. Сказали, скорость есть и буду еще участвовать в эстафете. Динислам Шагалин, победитель первенства Уфы по легкой атлетике

Из-за пандемии коронавируса многие соревнования в прошлом году отменились. Поэтому сейчас все легкоатлеты используют любую возможность посостязаться. На первенство Уфы приехала практически вся сборная Оренбургской области. Всего на первенстве выступило около 5 сотен спортсменов, практически половина из них – гости.

Всегда нужно больше состязаться, а особенно в такое время, когда почти нет турниров. Тем более у вас здесь скоро пройдет много всероссийских стартов. Саид Кирамов, главный тренер сборной Оренбургской области по легкой атлетике

На первых в нынешнем сезоне соревнованиях были представлены только беговые дисциплины. Сильнейших выявили на дистанциях 100, 400, 800, 1500 и 3000 метров. В начале мая пройдет первый тур кубка республики, на котором будут представлены все дисциплины легкой атлетики.

Пока ребята еще не в форме, но, в принципе, результаты хорошие. Геннадий Алексеев, старший тренер сборной Республики Башкортостан по легкой атлетике