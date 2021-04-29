В Уфе прошло городское первенство по легкой атлетике

По регламенту соревнования были открытыми, поэтому на турнир приехали спортсмены со всего Башкортостана, а также из соседних регионов. Всего выступили около 500 легкоатлетов. Они соревновались в беговых дисциплинах.
На легкоатлетическом ядре в центре спортивной подготовки все в движении. Причина одна – не самая теплая погода. Многие в тёплой одежде, а перед стартом появилась еще одна процедура – снятие курток и тяжелых тренировочных костюмов. Но это не мешает спортсменам, все соскучились по соревнованиям.
Первенство Уфы – открытие сезона для башкирских легкоатлетов. Многие спортсмены пока не в лучших кондициях, так как тренироваться зимой по сути негде. Динар Гильманов пробегал ежедневные кроссы по 6-10 километров. Возможно, именно эти занятия позволили ему стать первым среди мужчин на дистанции 400 метров.
Из-за пандемии коронавируса многие соревнования в прошлом году отменились. Поэтому сейчас все легкоатлеты используют любую возможность посостязаться. На первенство Уфы приехала практически вся сборная Оренбургской области. Всего на первенстве выступило около 5 сотен спортсменов, практически половина из них – гости.
На первых в нынешнем сезоне соревнованиях были представлены только беговые дисциплины. Сильнейших выявили на дистанциях 100, 400, 800, 1500 и 3000 метров. В начале мая пройдет первый тур кубка республики, на котором будут представлены все дисциплины легкой атлетики.
Старт сезона – хорошая возможность оценить свои силы, особенно в преддверии крупных турниров. В Уфе в нынешнем году состоится чемпионат России среди юниоров, он запланирован на конец июня. Также спортсменов ожидает традиционный кубок Башкортостана, который в нынешнем году пройдет в 4 тура.