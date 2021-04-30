В Белорецком районе Башкирии загорелся газовый трубопровод

Рано утром, 30 апреля, возле поселка Серменево Белорецкого района загорелся газовый трубопровод. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Фото №1 - В Белорецком районе Башкирии загорелся газовый трубопровод

В ведомстве уточнили, что причиной возгорания стала разгерметизация оборудования. На месте пожара сейчас работают почти 40 пожарных, а также задействовано 15 единиц техники.

По словам главы района Андрея Иванюты, ситуация находится под контролем местных властей.

«Угрозы жизни и здоровью жителей нет. Произведена опашка земли в районе пожара, так что опасности распространения огня нет. На время перекрыли газ в Серменево, Азналкино и Кадыше. В городе газ есть. Все экстренные службы на месте, ситуация под контролем»

Андрей Иванюта

Также сообщается, что из-за возгорания пришлось перекрыть часть автомобильной дороги. Движение ограничено на 205 километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк. Водители могут объехать опасный участок через деревню Серменево.

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