В Белорецком районе Башкирии загорелся газовый трубопровод

«Угрозы жизни и здоровью жителей нет. Произведена опашка земли в районе пожара, так что опасности распространения огня нет. На время перекрыли газ в Серменево, Азналкино и Кадыше. В городе газ есть. Все экстренные службы на месте, ситуация под контролем»

Андрей Иванюта