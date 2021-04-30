В Белорецком районе Башкирии загорелся газовый трубопровод

Рано утром, 30 апреля, возле поселка Серменево Белорецкого района загорелся газовый трубопровод. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
В ведомстве уточнили, что причиной возгорания стала разгерметизация оборудования. На месте пожара сейчас работают почти 40 пожарных, а также задействовано 15 единиц техники.
По словам главы района Андрея Иванюты, ситуация находится под контролем местных властей.
Также сообщается, что из-за возгорания пришлось перекрыть часть автомобильной дороги. Движение ограничено на 205 километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк. Водители могут объехать опасный участок через деревню Серменево.