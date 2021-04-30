В Уфе продемонстрировали новый способ корчевания старых деревьев

Сотрудники «Горзеленхоза» продемонстрировали работу нового оборудования для ликвидации пней. Роторный измельчитель крепится к трактору, ввинчиваясь в поверхность, он превращает остатки аварийных деревьев в щепу. Рабочим остается убрать древесину.

За час оборудование может уничтожить до 15 пней. Раньше эта работа делалась экскаватором. И были риски ковшом повредить твердое покрытие или коммуникации под землей. Данная технология облегчает работу сотрудникам «Горзеленхоза». На место пня высаживаются молодые деревья, таким образом восстанавливают зеленую аллею.