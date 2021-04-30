В Уфе продемонстрировали новый способ корчевания старых деревьев

Сотрудники «Горзеленхоза» продемонстрировали работу нового оборудования для ликвидации пней. Роторный измельчитель крепится к трактору, ввинчиваясь в поверхность, он превращает остатки аварийных деревьев в щепу. Рабочим остается убрать древесину.

За час оборудование может уничтожить до 15 пней. Раньше эта работа делалась экскаватором. И были риски ковшом повредить твердое покрытие или коммуникации под землей. Данная технология облегчает работу сотрудникам «Горзеленхоза». На место пня высаживаются молодые деревья, таким образом восстанавливают зеленую аллею.

Благодаря этой установке было несколько сотен пней убрано, на их место посадили деревья, соответствующие данному объекту.

Максим Щербаков, начальник отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ «Горзеленхоза» г.Уфы
Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии