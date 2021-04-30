В Башкирии столбик термометра поднимется до +20 градусов

В Башкирию вернется долгожданное тепло, обещают синоптики регионального метеоцентра. По их прогнозам, Первомай встретит жителей республики 20-градусной жарой.

Так, 1 мая, в субботу метеорологи обещают температуру воздуха +15…+20 градусов – днем и 0…+5 – ночью. В отдельных районах республики ожидаются заморозки: столбик термометра опустится до -5 градусов.

Осадков в этот день не прогнозируется, а вот ветер будет сильный, обещают синоптики.

Существенно изменится погода 2 мая. В этот день будет лить дождь, разгуляется штормовой ветер и, по прогнозам метеорологов, ожидаются грозы.