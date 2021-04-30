В Башкирии в массовом ДТП пострадал 7-летний ребенок

В башкирском городе Салавате произошла массовая авария, в котором пострадал 7-летний ребенок. Как сообщает главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов, столкновение произошло на улице Губкина. Там врезались попутные Toyota CH-R и Nissan Note. В результате столкновения Toyota выехала на встречку и влетела в Ford Explorer и «ВАЗ-2105».
За рулем иномарки был 64-летний местный житель, а отечественным автомобилем управлял 24-летний сотрудник одного из медучреждений Салавата. В результате аварии пострадали водитель «ВАЗ-2105» и его семилетний пассажир.
За рулем Toyota CH-R и Nissan Note находились местные жительницы. Их жизням сейчас ничего не угрожает.
Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.