В Башкирии в массовом ДТП пострадал 7-летний ребенок

В башкирском городе Салавате произошла массовая авария, в котором пострадал 7-летний ребенок. Как сообщает главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов, столкновение произошло на улице Губкина. Там врезались попутные Toyota CH-R и Nissan Note. В результате столкновения Toyota выехала на встречку и влетела в Ford Explorer и «ВАЗ-2105».