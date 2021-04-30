В Уфе маленький ребенок упал в колодец

В Уфе маленький ребенок провалился в канализационный люк. Видео с жуткими кадрами было опубликовано в одном из инстаграм-каналов.
На них видно, как малыш с мамой идут по тротуару в районе «Кузнецовского затона». В какой-то момент мама девочки отворачивается и в эту же секунду она наступает на люк. Крышка переворачивается и ребенок, не успев ничего понять, падает вниз.
На помощь к ней сразу же прибегает ее мама и две проходящие мимо девушки. На данный момент остается неизвестным состояние ребенка.
Жители данного микрорайона давно жалуются на то, что люки не привинчены. Они просят власти города обратить внимание на данную проблему.