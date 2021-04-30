В Уфе маленький ребенок упал в колодец

В Уфе маленький ребенок провалился в канализационный люк. Видео с жуткими кадрами было опубликовано в одном из инстаграм-каналов.

На них видно, как малыш с мамой идут по тротуару в районе «Кузнецовского затона». В какой-то момент мама девочки отворачивается и в эту же секунду она наступает на люк. Крышка переворачивается и ребенок, не успев ничего понять, падает вниз.

На помощь к ней сразу же прибегает ее мама и две проходящие мимо девушки. На данный момент остается неизвестным состояние ребенка.