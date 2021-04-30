В Уфе для студентов-медиков организовали экскурсию в Республиканскую станцию скорой помощи

Мастер-класс для будущих кадров. Для первокурсников Уфимского медицинского колледжа прошла экскурсия в Республиканской станцию скорой медицинской помощи. Сотрудники оперативного отдела познакомили их с деятельностью центра и рассказали о том, как обрабатываются телефонные звонки.

Так, при принятии решения о направлении бригады необходимо задавать правильные вопросы звонящему и по ответам выявить основные признаки заболевания. В оперативном отделе Республиканской станции скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф работают 13 диспетчеров и четыре врача. Последние организуют и онлайн-консультации для населения.

Специалисты отметили, что в последние месяцы сократилось количество звонков с инфекцией COVID-19. Если с началом пандемии коронавируса обращались за помощью порядка 6-8 тысяч человек в сутки, то сейчас этот показатель в три раза меньше. При этом идет рост звонков с вопросами, где и как можно сделать вакцинацию.