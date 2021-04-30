Тамара Тансыккужина уступила в шестом раунде чемпионата мира по шашкам

На чемпионате мира по международным шашкам в Варшаве за три тура до финиша лидирует Наталья Садовска – 39:33. Действующая чемпионка мира из Башкортостана Тамара Тансыккужина пока уступает.

Накануне игровой день начался ничьей в противостоянии с классическим контролем времени. Не был выявлен победитель и во второй партии, в быстрой игре. В третьем поединке дня, в молниеносной игре, победила польская спортсменка -7:5, увеличив отрыв на два очка.