В Башкирии на высокопоставленного сотрудника МВД завели уголовное дело

Выявлено, что руководитель отдела и его супруга в 2016 и 2018 годах на неустановленные доходы приобрели коттедж площадью 320,9 кв.м. и земельный участок в селе Чесноковка Уфимского района, квартиру в элитном доме в Уфе, а также 2 автомобиля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ бизнес-класса, общей стоимостью более 18 млн рублей

пресс-служба прокуратуры РБ