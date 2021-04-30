В Башкирии на высокопоставленного сотрудника МВД завели уголовное дело

В Башкирии на высокопоставленного сотрудника полиции завели уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сотрудник МВД во время расследования уголовного дела подделал документы, в следствие чего обогатился.
Установлено, что в производстве Главного следственного управления МВД по РБ находится уголовное дело по фактам мошенничества сотрудниками автосалона «КамаАвтоТорг», которые причинили ущерб более 285 гражданам на сумму около 40 млн рублей под видом реализации транспортных средств.
В целях возмещения обеспечения ущерба, причиненного потерпевшим, следователем наложен арест на 42 автомобиля, которые признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.
На основании поддельных документов, представленных адвокатом, полицейский отменил решение следователя о признании автомашин вещественными доказательствами и обеспечительную меру в виде ареста. В результате автомобили были реализованы третьим лицам, а потерпевшие лишились возможности на возмещение ущерба.
Также выяснилось, что сотрудник МВД и его жена владеют находится огромным особняком, элитными машинами, квартирой в Уфе и земельным участком. Неизвестно, на какие средства были куплены столь дорогостоящая недвижимость и автомобили. Правда, полицейский скрыл данный факт, переписав все имущество на близких родственников.
Прокуратура республики предъявила иск об обращении жилого дома с земельным участком в доход Российской Федерации и взыскании стоимости реализованных автомобилей и квартиры.
Автор фотографии: Маковеева Светлана