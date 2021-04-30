В Уфе подошел к концу VIII Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA»

Это престижные соревнования, собирающие лучшие детские команды до 12 лет. В 2019 году победу одержали воспитанники школы «Салават Юлаева». Столица Башкортостана получила право провести «КУБОК ŠKODA» в 2021-м.

За победу на турнире «КУБОК ŠKODA»боролись восемь лучших детских команд: представители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Новосибирска и Череповца. И конечно хозяева турнира – уфимский «Салавата Юлаев». В этом году турнир прошел при поддержке официального дилера «Шкода» в Башкортостане – компании «МС Моторс». Решающие игры собрали в «Уфа-Арене» немало почетных гостей. Одним из них стал глава марки ŠKODA в России Ян Прохазка.

Посетил турнир легендарный хоккеист Павел Дацюк. В фойе арены он провел автограф-сессию. Все желающие могли сделать фото с прославленным хоккеистом.

В фойе «Уфа-Арены» каждый мог найти себе занятие по душе. Например, отточить мастерство хоккейного дриблинга или сразиться в настольный хоккей. Также у болельщиков была возможность записаться на тест-драйв автомобиля от организатора турнира. Уфимский «Салават Юлаев» выиграл матч за пятое место у череповецкой «Северстали». Таким образом хозяева взяли реванш за поражение на групповом этапе. В матче за третье место «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга обыграл в серии буллитов «Авангард».

В финальной игре турнира встретились две московские команды. ЦСКА одержал уверенную победу над столичным «Динамо» со счетом 6:1, и стал обладателем кубка.