Историки восстановили точный облик знамен полков, входящих в 112-ю Башкавдивизию

Башкирские историки восстановили точный облик знамён полков, входящих в 112-ю Башкавдивизию. В хранилищах музея Вооруженных сил в Москве нашли оригиналы полотен, с которыми бойцы шли в атаку. При этом до сегодняшнего дня специалисты представляли их внешний вид несколько иначе.

Именно с указанием всех титулов историки представляли знамена башкирских полков. А потому несколько лет назад и создали предполагаемые копии. Впрочем, в реальности все оказалось гораздо проще и скромнее.

В состав 112-й Башкавдивизии входили четыре полка, у каждого из которых было собственное боевое знамя. До сегодняшнего дня их изображения не были отмечены ни в одних архивах. И лишь в этом году неравнодушные сумели отыскать оригиналы в хранилищах музея Вооруженных сил страны в Москве.

В Великую Отечественную армия вступила под знамёнами образца 1926 года. Однако после начала войны внешний вид полотнищ дважды претерпел изменения: в 41-м и в 42-м.

До 1944 года Башкавдивизия фактически сражалась не под боевым, а гражданским знаменем, выданным правительством республики. И лишь в 44-м кавалеристы получили штандарт с портретом Ленина. Чуть ранее знамёна вручили и полкам. Но уже с серпом и молотом.

Формировалось очень большое количество воинских частей, существует в архиве переписка о том, что те или иные воинские соединения до сих пор не получили своих боевых знамен. И солдаты жаждут получить знамя, потому что это было почетно. Рамиль Рахимов, и.о. заведующего кафедрой истории России, историографии и источниковедения Башкирского государственного университета

К числу таких можно отнести и Идрицкую стрелковую дивизию, сформированную в селе Красноусольском. Ее солдаты и вовсе уходили на фронт под пионерским флагом. Всего же в Башкортостане было образовано несколько десятков воинских соединений, помимо Башкавдивизии.