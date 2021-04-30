Историки восстановили точный облик знамен полков, входящих в 112-ю Башкавдивизию

Башкирские историки восстановили точный облик знамён полков, входящих в 112-ю Башкавдивизию. В хранилищах музея Вооруженных сил в Москве нашли оригиналы полотен, с которыми бойцы шли в атаку. При этом до сегодняшнего дня специалисты представляли их внешний вид несколько иначе.
Именно с указанием всех титулов историки представляли знамена башкирских полков. А потому несколько лет назад и создали предполагаемые копии. Впрочем, в реальности все оказалось гораздо проще и скромнее.
В состав 112-й Башкавдивизии входили четыре полка, у каждого из которых было собственное боевое знамя. До сегодняшнего дня их изображения не были отмечены ни в одних архивах. И лишь в этом году неравнодушные сумели отыскать оригиналы в хранилищах музея Вооруженных сил страны в Москве.
В Великую Отечественную армия вступила под знамёнами образца 1926 года. Однако после начала войны внешний вид полотнищ дважды претерпел изменения: в 41-м и в 42-м.
До 1944 года Башкавдивизия фактически сражалась не под боевым, а гражданским знаменем, выданным правительством республики. И лишь в 44-м кавалеристы получили штандарт с портретом Ленина. Чуть ранее знамёна вручили и полкам. Но уже с серпом и молотом.
К числу таких можно отнести и Идрицкую стрелковую дивизию, сформированную в селе Красноусольском. Ее солдаты и вовсе уходили на фронт под пионерским флагом. Всего же в Башкортостане было образовано несколько десятков воинских соединений, помимо Башкавдивизии.
Мало кто знает, что под башкирскими знаменами служила эвакуированная в Уфу в 41-м советская актриса Гуля Королева. В 42-м она добровольно вступила в ряды 214 стрелковой дивизии. И в том же году погибла, забрав на тот свет 15 фашистов.