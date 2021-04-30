В Башкирии студенты колледжа обратились к Радию Хабирову с необычной просьбой

Студенты колледжа БашГУ обратились к главе республики Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации, которая возникла в учебном заведении. Дело в том, что студенты будут учиться в майские выходные, как обычно, а не отправятся по домам на каникулы. Их расстроил тот факт, что суз объявил учебными днями даты с 3 по 8 мая.