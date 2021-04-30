В Башкирии студенты колледжа обратились к Радию Хабирову с необычной просьбой

Студенты колледжа БашГУ обратились к главе республики Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации, которая возникла в учебном заведении. Дело в том, что студенты будут учиться в майские выходные, как обычно, а не отправятся по домам на каникулы. Их расстроил тот факт, что суз объявил учебными днями даты с 3 по 8 мая.

Фото №1 - В Башкирии студенты колледжа обратились к Радию Хабирову с необычной просьбой

«Мы действительно не понимаем, почему это происходит. Многие из нас планировали уехать за город до конца праздников, что лишает возможности получать образование в данные дни, в связи с этой причиной. Пожалуйста, разберитесь»

студенты БашГУ

Как передает «ГорОбзор.ру», руководство колледжа подтвердил факт учебных дней на майские каникулы. Там заявили, что данное решение не противоречит законодательству.

«Да, это правда. Такое решение принято на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации, можете проверить»

Ранее Минобрнауки России опубликовал приказ о деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, в период нерабочих дней. Согласно тексту документа, образовательные учреждения самостоятельно будут решать, работать ли в майские праздники.  

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