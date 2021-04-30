В Уфе медики скорой помощи провели выездной урок для школьников

Действующие фельдшеры и врачи показали, чем и как оснащена машина. Они ознакомили с работой оборудования и рассказали, по какому алгоритму оказывается экстренная помощь пациентам. Занятие вызвало у детей большой интерес: девочек, например, заинтересовали приборы для измерения давления, а вот мальчики не упустили возможности сесть в водительское кресло и включить спецсигналы.