В Уфе медики скорой помощи провели выездной урок для школьников

Ученики башкирской гимназии имени Мустая Карима оказались в карете скорой помощи. Медицинские работники провели для школьников выездной открытый урок.
Действующие фельдшеры и врачи показали, чем и как оснащена машина. Они ознакомили с работой оборудования и рассказали, по какому алгоритму оказывается экстренная помощь пациентам. Занятие вызвало у детей большой интерес: девочек, например, заинтересовали приборы для измерения давления, а вот мальчики не упустили возможности сесть в водительское кресло и включить спецсигналы.
С помощью таких экскурсий организаторы надеются сориентировать детей с выбором будущей профессии, не исключено, что кто-то захочет стать врачом. К слову, в 158-й башкирской гимназии уже есть классы медицинского профиля. Там дети изучают различные науки, относящиеся к области здравоохранения, а на занятия ходят в белых халатах.