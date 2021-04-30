В Башкирии для онлайн-участия в «Бессмертном полку» зарегистрированы почти 30 тысяч заявок

В Башкирии 27,9 тысяч человек подали заявки на участие в «Бессмертном полке». В этом году мероприятие перешло в онлайн режим из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, связанной с коронавирусом.
Добавим, что еще не поздно принять участие в акции. Заявки разработчики принимают вплоть до 9 мая. Рассказываем, как заполнить анкету и отправить фото участников ВОВ.
Разработчики «Бессмертного полка онлайн»-2021 учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие.
Теперь пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото как героев, так и свои – в прошлом году система автоматически подгружала их с аватарок в социальных сетях авторов заявок.
Появится возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете – с ее подачи до момента присвоения герою времени участия в трансляции – оно будет отражено в личном кабинете. А по завершении шествия пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного ветерана. Герои, поданные одним пользователем, пройдут в шествии рядом.
Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, обязательно увидят в личном кабинете время прохождения своих героев в строю Бессмертного полка онлайн.
Все, кто разместил данные своих героев в прошлом году и не вносил изменений, могут повторить в онлайн-шествии одобренную заявку - они получат пуш-уведомления от организаторов с уточнением, хотят ли подать заявку повторно.
Также принять участие в проекте можно в социальных сетях Одноклассники или ВКонтакте. Пользователю нужно зайти в мини-приложение «Бессмертный полк» внутри социальной сети с мобильного устройства или с компьютера. В мини-приложении надо заполнить короткую анкету и загрузить фотографию своего героя. Один пользователь может загрузить фотографии и данные нескольких героев.
Кроме того, в 2021 году разработчики сделают так, что все герои пройдут в онлайн-строю в один день – 9 мая. При регистрации нужно указать регион – в каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». Отдельный строй сформируют для иностранных граждан. Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Всех героев Бессмертного полка онлайн от Республики Башкортостан покажут по телеканалу «Салям», часть портеров покажут в рамках телемарафона на телеканале «БСТ».
По всем нюансам работы проекта можно будет получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0 или по электронному адресу [email protected]
Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк, Mail.ru Group и ВОД «Волонтеры Победы».