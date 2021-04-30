В Башкирии для онлайн-участия в «Бессмертном полку» зарегистрированы почти 30 тысяч заявок

Кроме того, в 2021 году разработчики сделают так, что все герои пройдут в онлайн-строю в один день – 9 мая. При регистрации нужно указать регион – в каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». Отдельный строй сформируют для иностранных граждан. Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте. Всех героев Бессмертного полка онлайн от Республики Башкортостан покажут по телеканалу «Салям», часть портеров покажут в рамках телемарафона на телеканале «БСТ».