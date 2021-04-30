В Уфе Следком устанавливает обстоятельства падения маленькой девочки в колодец

В Уфе маленькая девочка упала в канализацию. Происшествие попало на видео, которым заинтересовались правоохранительные органы.
Напомним, несчастный случай произошёл 28 апреля в Уфе. Мама с маленькой дочкой гуляли во дворе дома по улице Просвещения. В какой-то момент женщина отвернулась от ребенка, который шел по бордюру. Малышка наступила на люк и упала в колодец. Девочку в тот же момент вытащили мама и еще две женщины, подоспевшие на помощь.
Мама пострадавшей не обращалась в службу спасения, поэтому там данный факт зарегистрирован не был. Здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает.