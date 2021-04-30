В Уфе Следком устанавливает обстоятельства падения маленькой девочки в колодец

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, в ходе проверки действиям лиц, ответственных за содержание инженерных сетей на данном участке, а также придомовой территории, будет дана правовая оценка.

Напомним, несчастный случай произошёл 28 апреля в Уфе. Мама с маленькой дочкой гуляли во дворе дома по улице Просвещения. В какой-то момент женщина отвернулась от ребенка, который шел по бордюру. Малышка наступила на люк и упала в колодец. Девочку в тот же момент вытащили мама и еще две женщины, подоспевшие на помощь.