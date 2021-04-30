Пожар на магистральном газопроводе в Башкирии потушили

Пожар на магистральном газопроводе в Белорецком районе потушили. Аварийный участок локализован, сообщили местные власти.
Сегодня утром в посёлке Серменево взорвался и загорелся газопровод. Пламя было видно за несколько километров от места происшествия. Как сообщили в компании-поставщике газа, сейчас специалисты ликвидируют последствия разгерметизации трубы.
Дома потребителей подключили к резервному магистральному газопроводу. В администрации Белорецкого района сообщили, что проводятся оперативно-следственные мероприятия. Объехать аварийный участок трассы Уфа-Инзер-Белорецк можно через поселок Серменево.