Прокуратура нашла виновных в несчастном случае с упавшей в колодец девочкой

В Уфе маленькая девочка провалилась в канализационный колодец из-за открытого люка. Прокуратура Уфы назвала виновных в несчастном случае.
По данным ведомства, ответственность за надлежащее состояние люков несет НО «Фонд развития жилищного строительства РБ». Прокуратура обязала исправить все недочеты в обслуживании канализационных люков сейчас же.
Напомним, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения 28 апреля. Мама с дочерью шли по улице Просвещения, когда ребенок провалился в открытый люк. Выбраться девочке помогли неравнодушные прохожие. Состояние ничего оценивается как удовлетворительное.