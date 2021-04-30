Прокуратура нашла виновных в несчастном случае с упавшей в колодец девочкой

В Уфе маленькая девочка провалилась в канализационный колодец из-за открытого люка. Прокуратура Уфы назвала виновных в несчастном случае.

Фото №1 - Прокуратура нашла виновных в несчастном случае с упавшей в колодец девочкой

По данным ведомства, ответственность за надлежащее состояние люков несет НО «Фонд развития жилищного строительства РБ». Прокуратура обязала исправить все недочеты в обслуживании канализационных люков сейчас же.

«Надзорный орган вынес в адрес руководства организации представление с требованием незамедлительно устранить нарушения законодательства и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности»

пресс-служба прокуратуры

Напомним, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения 28 апреля. Мама с дочерью шли по улице Просвещения, когда ребенок провалился в открытый люк. Выбраться девочке помогли неравнодушные прохожие. Состояние ничего оценивается как удовлетворительное.  

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