Прокуратура нашла виновных в несчастном случае с упавшей в колодец девочкой

В Уфе маленькая девочка провалилась в канализационный колодец из-за открытого люка. Прокуратура Уфы назвала виновных в несчастном случае.

По данным ведомства, ответственность за надлежащее состояние люков несет НО «Фонд развития жилищного строительства РБ». Прокуратура обязала исправить все недочеты в обслуживании канализационных люков сейчас же.

«Надзорный орган вынес в адрес руководства организации представление с требованием незамедлительно устранить нарушения законодательства и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности» пресс-служба прокуратуры