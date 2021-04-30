В Башкирии усилят противопожарные меры профилактики

Усилить противопожарные меры профилактики поручил премьер-министр правительства Башкортостана. Об этом Андрей Назаров заявил на внеочередном заседании республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Он потребовал от глав муниципалитетов заранее предпринять необходимые меры и организовать проверку работоспособности ранее выданных пожарных извещателей, обеспечить замену вышедших из строя батареек.
Премьер отметил, что если в прошлом году первый лесной пожар произошёл 1 мая, то в этом году их уже более 20.
Напомним, с 17 апреля в республике действует особый противопожарный режим, поэтому разведение костров и использование открытого огня запрещается. За его нарушение грозят штрафы. С начала года уже произошло более 3 тысяч пожаров и 500 случаев возгорания сухой растительности. Также в правительстве обсудили ситуацию с паводком.