В Башкирии усилят противопожарные меры профилактики

Профилактические меры – большой комплекс вопросов. Начиная от муниципальных руководителей и заканчивая отраслевыми, надо проводить большую работу. Мы уже сказали в понедельник на ВКС о том, что некоторые вопросы от некоторой недодуманности возникают. Вот тот последний пожар, где два дня батарейки не работают, а в итоге трагедия.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан