В Башкирии усилят противопожарные меры профилактики

Усилить противопожарные меры профилактики поручил премьер-министр правительства Башкортостана. Об этом Андрей Назаров заявил на внеочередном заседании республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Он потребовал от глав муниципалитетов заранее предпринять необходимые меры и организовать проверку работоспособности ранее выданных пожарных извещателей, обеспечить замену вышедших из строя батареек.

Премьер отметил, что если в прошлом году первый лесной пожар произошёл 1 мая, то в этом году их уже более 20.

Профилактические меры – большой комплекс вопросов. Начиная от муниципальных руководителей и заканчивая отраслевыми, надо проводить большую работу. Мы уже сказали в понедельник на ВКС о том, что некоторые вопросы от некоторой недодуманности возникают. Вот тот последний пожар, где два дня батарейки не работают, а в итоге трагедия.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Залогом успешного тушения пожара является наличие и исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения. Прошу обратить внимание глав администраций Мишкинского, Благоварского, Бакалинского, Архангельского, Буздякского, Альшеевского и других районов на приведение в соответствие источников водоснабжения для забора воды пожарными автомобилями.

Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Напомним, с 17 апреля в республике действует особый противопожарный режим, поэтому разведение костров и использование открытого огня запрещается. За его нарушение грозят штрафы. С начала года уже произошло более 3 тысяч пожаров и 500 случаев возгорания сухой растительности. Также в правительстве обсудили ситуацию с паводком.

Фото №1 - В Башкирии усилят противопожарные меры профилактики

Вопрос с весенним половодьем на особом контроле как у Главы Башкортостана Радия Фаритовича Хабирова. Мы на сегодняшний день прошли все максимальные пики. Паводковая обстановка стабильная. Реки вернулись в русло. Администрации муниципалитетов, экстренными службами и волонтерскими организациями оказывается вся необходимая помощь гражданам, идет ликвидация подтоплений. 

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Уфимская волна