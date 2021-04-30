В Башкирии яровой сев зерновых культур стартовал в 23 районах

В Башкортостане продолжаются весенне-полевые работы. Аграрии ведут предпосевную подготовку почвы. Яровой сев начали в 23 районах. Засеяли уже более 12 тысяч гектаров. Озимые под урожай текущего года были посеяны на площади более 400 тысяч гектаров.

Озимая рожь холода пережила хорошо. Усилия аграриев прошли не зря, теперь остается только надеяться на благоприятные погодные условия. В Миякинском районе идет заготовка посевного материала. В этот раз планируют взрастить ячмень, пшеницу, а также кормовые культуры.

В День работники СПК обрабатывают более 20 тон посевного материала, что поможет сберечь его от болезней и вредителей. А на полях комбайны обрабатывают землю и готовят почву к посадке яровых культур. В сутки по 100 гектаров. Главное сейчас – сохранить влагу. Поэтому первым делом миякинские аграрии боронуют почву.