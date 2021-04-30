На совещании по развитию города Агидели обсудили перспективы его включения в ОЭЗ «Алга»

В Башкирии могут расширить особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алга», которая располагается в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. В ОЭЗ может войти город Агидель. Такое заявление сделал руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.
По его словам, данный город является перспективной точкой для развития. В населенном пункте находится речной порт, который может принять грузовые суда. Также властями прорабатывается железнодорожное сообщение между Агиделью и Нефтекамском.
Александр Сидякин поручил рабочей группе подготовить заявку на увеличение площади ОЭЗ «Алга» и включение в неё города Агидели.