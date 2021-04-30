На совещании по развитию города Агидели обсудили перспективы его включения в ОЭЗ «Алга»

«Необходимо наращивать потенциал этой площадки с учетом интересов инвесторов. Такую задачу перед нами поставил Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров. Перспективной точкой роста мы видим город Агидель. Прорабатываем вопросы его включения в ОЭЗ «Алга» с точки зрения экономической целесообразности, чтобы новые резиденты могли пользоваться всеми налоговыми льготами и преференциями, которые дает статус особой экономической зоны. Преимущества Агидели очевидны: речной порт подходит для грузовых судов типа «река–море», проектируем железнодорожное сообщение с Нефтекамском»

Наиль Габбасов, генеральный директор Корпорации развития региона