На совещании по развитию города Агидели обсудили перспективы его включения в ОЭЗ «Алга»

В Башкирии могут расширить особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алга», которая располагается в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. В ОЭЗ может войти город Агидель. Такое заявление сделал руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.

Фото №1 - На совещании по развитию города Агидели обсудили перспективы его включения в ОЭЗ «Алга»

По его словам, данный город является перспективной точкой для развития. В населенном пункте находится речной порт, который может принять грузовые суда. Также властями прорабатывается железнодорожное сообщение между Агиделью и Нефтекамском.

«Необходимо наращивать потенциал этой площадки с учетом интересов инвесторов. Такую задачу перед нами поставил Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров. Перспективной точкой роста мы видим город Агидель. Прорабатываем вопросы его включения в ОЭЗ «Алга» с точки зрения экономической целесообразности, чтобы новые резиденты могли пользоваться всеми налоговыми льготами и преференциями, которые дает статус особой экономической зоны. Преимущества Агидели очевидны: речной порт подходит для грузовых судов типа «река–море», проектируем железнодорожное сообщение с Нефтекамском»

Наиль Габбасов, генеральный директор Корпорации развития региона

«Новая ветка позволит улучшить транспортную логистику сразу с двумя магистральными железными дорогами – Куйбышевской и Горьковской. С учётом близости речного порта это откроет новые возможности для всей республики и соседних регионов. Расширение ОЭЗ «Алга» на северо-запад республики даст нашему городу мощный толчок для дальнейшего развития»

Фанис Гильванов, глава администрации Агидели

Александр Сидякин поручил рабочей группе подготовить заявку на увеличение площади ОЭЗ «Алга» и включение в неё города Агидели.

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