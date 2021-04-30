В Башкирии семьи-льготники могут получить землю даже после смерти детей

«Речь преимущественно о многодетных семьях и о семьях с ребенком-инвалидом. На практике неоднократно бывали случаи, когда семья встает в очередь на получение участка, и в период ожидания, зачастую длящийся годами, умирает ребенок. В итоге и без того тяжелое положение семьи, пережившей трагедию, усугубляется потерей права на получение участка, поскольку семья перестает быть многодетной»

Константин Толкачев