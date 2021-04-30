В Башкирии семьи-льготники могут получить землю даже после смерти детей

Депутаты Курултая Башкирии приняли новый закон. Теперь многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на получение участка земли даже после смерти ребенка.
По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, нередки случаи, когда семья вставала в очередь за землей, имея на это право, а через годы (примерно столько идет очередь, по его словам) ребенок умирал.
Такая же ситуация складывается зачастую и в случае гибели ребенка-инвалида. По мнению депутатов, участок должен предоставлять в любом случае, если семья уже поставлена в очередь.