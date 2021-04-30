Взрыв газопровода в Башкирии: подробности ЧП

Сегодня в посёлке Серменево взорвался и загорелся газопровод. Пламя было видно за несколько километров от места происшествия. Сейчас специалисты ликвидируют последствия разгерметизации трубы. Взрыв также повредил участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк.

Пламя буквально преградило путь автомобилистам. Дорога в огне. Напоминает кадры из фильма-катастрофы. Зрелище пугающее. Людям приходилось разворачиваться и искать объездной путь.

На место прибыли силы МЧС: около 49 огнеборцев и 15 единиц техники. Газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Уфа». Там отметили, что в результате ЧП жертв нет.

Жертв и пострадавших нет. Аварийный участок локализован. К месту происшествия направлены специалисты для ликвидации последствий разгерметизации газопровода. Газоснабжение потребителей осуществляется по резервному магистральному газопроводу. Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Газ действительно не был отключен в домах. Он шел по другой линии. У многих сельчан от голубого топлива зависит не только плита, но и отопление в доме. Хлопок был настолько сильный, что его слышали многие жители Серменево. Шарифулла Абубакиров говорит, что от шума проснулись дети. Мужчина сразу выглянул в окно и увидел позади огорода огненное зарево.

Увидел сильное пламя. Я сразу понял, что газопровод взорвался. Поднимался на метров 50-60 огонь. Шарифулла Абубакиров, житель с. Серменево

А вот его соседка Айгуль Магазова сильно испугалась. Говорит, что подумала, будто пролетел сверхзвуковой самолёт. Мысли были самые разные.

Начала бегать по дому, собирать вещи, документы, будить дочку – казалось, совсем рядом. На улицу выбежали, муж успокоил, что газ. Айгуль Магазова, жительница с. Серменово

Чтобы огонь не распространился, вокруг провели опашку участка. Пламя повредило несколько деревьев. Однако удалось не допустить распространения огня. Были закрыты задвижки газопровода. Но пока выгорят остатки газа, говорят очевидцы, пришлось ждать более часа. Движение же по трассе Уфа-Инзер-Белорецк теперь идёт через само село Серменево.

Временно будут неудобства, людям нужно будет потерпеть транзитный транспорт, который будет проходить через село. В соцсетях оповестил жителей, что нет повода для беспокойства, но будет ходить транспорт, необходимо соблюдать ПДД, детей сопровождать в школу. Айетбай Аюпов, глава администрации Серменевского сельсовета

Первоначально в районе планировали ввести режим ЧС. Однако ситуация на контроле, и опасности для жителей нет.

Был подворовой обход жителей. В месте была большая воронка 8 на 5 метров. Труба диаметром 720 мм. На замену 5 труб по 11 метров подвезли. Андрей Иванюта, глава администрации Белорецкого района