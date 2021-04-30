Взрыв газопровода в Башкирии: подробности ЧП

Сегодня в посёлке Серменево взорвался и загорелся газопровод. Пламя было видно за несколько километров от места происшествия. Сейчас специалисты ликвидируют последствия разгерметизации трубы. Взрыв также повредил участок дороги Уфа-Инзер-Белорецк.
Пламя буквально преградило путь автомобилистам. Дорога в огне. Напоминает кадры из фильма-катастрофы. Зрелище пугающее. Людям приходилось разворачиваться и искать объездной путь.
На место прибыли силы МЧС: около 49 огнеборцев и 15 единиц техники. Газопровод принадлежит компании «Газпром трансгаз Уфа». Там отметили, что в результате ЧП жертв нет.
Газ действительно не был отключен в домах. Он шел по другой линии. У многих сельчан от голубого топлива зависит не только плита, но и отопление в доме. Хлопок был настолько сильный, что его слышали многие жители Серменево. Шарифулла Абубакиров говорит, что от шума проснулись дети. Мужчина сразу выглянул в окно и увидел позади огорода огненное зарево.
А вот его соседка Айгуль Магазова сильно испугалась. Говорит, что подумала, будто пролетел сверхзвуковой самолёт. Мысли были самые разные.
Чтобы огонь не распространился, вокруг провели опашку участка. Пламя повредило несколько деревьев. Однако удалось не допустить распространения огня. Были закрыты задвижки газопровода. Но пока выгорят остатки газа, говорят очевидцы, пришлось ждать более часа. Движение же по трассе Уфа-Инзер-Белорецк теперь идёт через само село Серменево.
Первоначально в районе планировали ввести режим ЧС. Однако ситуация на контроле, и опасности для жителей нет.
Между тем восстановительные работы будут идти несколько дней. Нужно заменить не только повреждённый участок трубы, но и дорожное полотно.