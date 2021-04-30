В Башкирии будут строить школы на условиях концессии

Единый республиканский оператор по сопровождению концессионных соглашений для строительства школ появится в Башкортостане. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поручил проработать вопрос и определить возможную нагрузку на бюджет региона. Проект рассмотрен на совещании в формате «Инвестчас».

Первая концессионная компания «Просвещение» выступила с инициативой возвести образовательные учреждения без использования средств РАИП, на условиях концессии. Как сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин, потребность в дополнительных ученических местах наиболее высока в Уфе – около 34 тысяч мест и Нефтекамске – более 4,6 тысячи мест.

Для участия в первом этапе отбора проектов с использованием механизмов концессионного соглашения отобрано два объекта, потребность в строительстве данных объектов имеется. Это школа на 1225 мест в 23 квартале Затон восточный Ленинский район города Уфы и аналогичной проектной мощности школа микрорайона 14 города Нефтекамск в республике. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан