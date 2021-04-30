В Башкирии будут строить школы на условиях концессии

Единый республиканский оператор по сопровождению концессионных соглашений для строительства школ появится в Башкортостане. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поручил проработать вопрос и определить возможную нагрузку на бюджет региона. Проект рассмотрен на совещании в формате «Инвестчас».
Первая концессионная компания «Просвещение» выступила с инициативой возвести образовательные учреждения без использования средств РАИП, на условиях концессии. Как сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин, потребность в дополнительных ученических местах наиболее высока в Уфе – около 34 тысяч мест и Нефтекамске – более 4,6 тысячи мест.
Также на совещании обсудили предложение организовать в Белорецке производство гофрированных шпуль и катушек для канатной и кабельной продукции с объемом инвестиций в 100 млн рублей, создание на территории особой экономической зоны «Алга» комплекса по переработке сои производительностью 60 тонн в сутки и вложениях в почти 200 млн рублей. В Благовещенске на территории ТОСЭР собираются внедрить проект деревообрабатывающего комплекса по производству МДФ-плит. Вложив 970,7 млн рублей, инвестор планирует приобрести современное технологическое оборудование, подготовить площадку и смонтировать обрабатывающую линию.