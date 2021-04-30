В Сибае начальник отдела образования задержан за откаты

Работал за зарплату и откаты. В Сибае сотрудника администрации задержали на рабочем месте. Начальник городского отдела образования подозревается в получение взятки в особо крупном размере. Чиновник имел процент с суммы муниципальных контрактов.

Рабочее место руководитель отдела образования Сибая покидает в наручниках. Возможно, в последний раз. Рустаму Тураеву теперь придется объяснить денежные отношения с одной из строительных организаций. Вместо служебной иномарки, в которой он лично получил от замдиректора строительной компании 100 тысяч рублей, теперь спецтранспорт.

К публичности Рустаму Тураеву, видимо, не привыкать. Он нередко выступал на местном телевидении и активно вёл страницу в социальной сети, показывая результаты работы. А вот о подработках, как выяснилось, предпочитал молчать. Был внимателен, видимо, и к сотрудникам. Женскую половину коллектива поздравлениями не обделял.

Но поступки говорят больше чем слова. По версии следствия, начальник отдела образования потребовал от компании, получившей муниципальные контракты на ремонт учреждений, 3 процента от суммы заказов. Организация должна была за 7 миллионов рублей заменить крышу в детском саду и еще за 28 миллионов отремонтировать помещения в школе и благоустроить территорию. Тураев получал вознаграждение за способствование в подписании заведующей детсадом и директором общеобразовательного учреждения актов приёмки выполненных работ. Оплата шла как стройматериалами, так и наличными.

В настоящее время материалы УЭБ и ПК МВД по РБ и Управления ФСБ РФ по РБ переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России, где возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. МВД по РБ и Управление ФСБ РФ по РБ осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовного дела. Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан