В Башкирии стартует акция «Повод гордиться»

«Повод гордиться». Акцию под таким названием запускает Центр управления республикой совместно с телеканалом БСТ. В рамках проекта жители Башкортостана смогут рассказать всей стране о людях, которые своим мужеством и трудолюбием служат примером для остальных. Все присланные истории после модерации будут размещены на сайте поводгордиться.рф.

На протяжении 40 лет Галина Супрун не просто смотрит на город с высоты птичьего полета, но и помогает строить его. Инорс, Затон, Сипайлово – тысячи уфимцев сегодня живут в тех домах, которые возводила почетный строитель России. И если раньше о машинисте башенного крана знали только родные, друзья и коллеги, то после ежегодного послания Главы Башкортостана к Госсобранию, где Радий Хабиров рассказал историю Галины Супрун, о ней узнали по всей республике. Так и родилась идея проекта. Ведь почти в каждой семье если люди, которыми гордится не одно поколение. Их истории объединят на специальном интернет-портале.

Можно предложить историю о герое и его достижениях. Для этого нужно перейти на сайт поводгордиться.рф, нажать на кнопку «предложить историю». Там появляется гугл-форма, которую нужно заполнить. Мы рекомендуем загрузить фотографии в самой форме. А если имеется видео, то отправить на нашу почту. Она также указана в форме. Семён Никишин, разработчик сайта акции «Повод гордиться»

Героями проекта могут стать ветераны, учителя, спасатели, врачи, механизаторы. Каждый, кто вносит свой вклад в развитие родного края. Зачастую их профессиональные подвиги остаются скрытыми от посторонних глаз, вызывая гордость лишь у самых близких. Но примером они могут служить для миллионов жителей республики.

Если блогеры могут сами о себе рассказать в социальных сетях, то простым людям важнее работать на благо республики, нежели себя показывать. Поэтому мы подумали, что нужно рассказывать о тех людях, кто трудится на благо республики, кто раньше воевал, об участниках войны, ветеранах. О тех людях, кто так или иначе вносит вклад в дело республики, в дело страны. Это люди, которыми мы по-настоящему гордимся. Салават Гарипов, соорганизатор проекта «Повод гордиться»

Помимо сайта поводгордиться.рф, истории героев будут размещаться в социальных сетях. Аккаунты проекта зарегистрированы в «Инстаграме», «Фейсбуке», «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», где также можно рассказать о тех, кем вы гордитесь. Самые яркие истории покажет телеканал БСТ.

Ежемесячно телеканал БСТ планирует показывать видеоролики об участниках данной акции. Мы считаем, что этими людьми труда могут гордиться не только родственники, но и все жители Башкортостана. Ева Василевская, продюсер телеканала БСТ

Наряду с Галиной Супрун, одним из первых участников проекта стал врач-хирург Алексей Пушкарёв. Во время первой волны коронавируса он работал в «красной зоне», координировал действия своих коллег, чтобы не допустить заражения ковидом. Но сам избежать вируса не сумел. Тем не менее, победив болезнь, он сразу же вернулся к своим пациентам, многие из которых остались живы благодаря его профессионализму.