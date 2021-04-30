В Башкирии стартует акция «Повод гордиться»

«Повод гордиться». Акцию под таким названием запускает Центр управления республикой совместно с телеканалом БСТ. В рамках проекта жители Башкортостана смогут рассказать всей стране о людях, которые своим мужеством и трудолюбием служат примером для остальных. Все присланные истории после модерации будут размещены на сайте поводгордиться.рф.
На протяжении 40 лет Галина Супрун не просто смотрит на город с высоты птичьего полета, но и помогает строить его. Инорс, Затон, Сипайлово – тысячи уфимцев сегодня живут в тех домах, которые возводила почетный строитель России. И если раньше о машинисте башенного крана знали только родные, друзья и коллеги, то после ежегодного послания Главы Башкортостана к Госсобранию, где Радий Хабиров рассказал историю Галины Супрун, о ней узнали по всей республике. Так и родилась идея проекта. Ведь почти в каждой семье если люди, которыми гордится не одно поколение. Их истории объединят на специальном интернет-портале.
Героями проекта могут стать ветераны, учителя, спасатели, врачи, механизаторы. Каждый, кто вносит свой вклад в развитие родного края. Зачастую их профессиональные подвиги остаются скрытыми от посторонних глаз, вызывая гордость лишь у самых близких. Но примером они могут служить для миллионов жителей республики.
Помимо сайта поводгордиться.рф, истории героев будут размещаться в социальных сетях. Аккаунты проекта зарегистрированы в «Инстаграме», «Фейсбуке», «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», где также можно рассказать о тех, кем вы гордитесь. Самые яркие истории покажет телеканал БСТ.
Наряду с Галиной Супрун, одним из первых участников проекта стал врач-хирург Алексей Пушкарёв. Во время первой волны коронавируса он работал в «красной зоне», координировал действия своих коллег, чтобы не допустить заражения ковидом. Но сам избежать вируса не сумел. Тем не менее, победив болезнь, он сразу же вернулся к своим пациентам, многие из которых остались живы благодаря его профессионализму.
Проект «Повод гордиться» стартует 1 мая, и по задумке организаторов акция будет бессрочной. Поэтому подать заявку любой желающий сможет в удобное для него время. Кстати, гордиться можно не только своими родными, друзьями или коллегами, но и добрыми делами. А неравнодушных людей в нашей республике, как известно, немало.